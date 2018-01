Unfallschwerpunkt in Schweich gibt Rätsel auf

Städtebauförderprogramm Ländliche Zentren

Alt-Schweich mit seinen verwinkelten Gassen und viel historischer Bausubstanz soll im Rahmen des Städtebauförderprogramms Ländliche Zentren bis etwa 2025 grundlegend saniert und gleichzeitig in seiner erhaltenswerten Altsubstanz gesichert werden. 2015 war der Bereich in das Förderprogramm (75 Prozent Förderquote) aufgenommen worden. In der jüngsten Ratssitzung stellte Gerald Pfaff vom beauftragten Planungsbüro Stadt-Land-Plus den Entwurf des Entwicklungskonzeptes vor. Dem vorangegangen waren Bestandsaufnahmen des Ist-Zustandes, insbesondere der vorhandenen Bausubstanz und baulichen Strukturen. Laut Pfaff sind 97 Gebäude in Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD)- förderfähig. Das Konzept enthält zudem öffentliche Maßnahmen wie Straßenausbauten, Begrünungen, Platzgestaltungen, verkehrstechnische Maßnahmen (etwa Brücken- und Richtstraße) oder Randgestaltung Föhrenbach, um einige Beispiele zu nennen. Eine Eigentümerbefragung bei rund 400 Gebäuden ergab eine Rücklaufquote von 40 Prozent. 58 Immobilieneigentümer planen heute schon konkrete Sanierungsmaßnahmen.

Einstimmig beschloss der Rat, den Entwurf wie vorgelegt anzunehmen und zunächst an die ADD weiterzuleiten.