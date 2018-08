Vandalismus an Grundschule in Schweich

Erneut haben sich Personen widerrechtlich auf dem Gelände der Grundschule Am Bodenländchen in Schweich aufgehalten und dort erheblichen Schaden durch Vandalismus verursacht.

Laut Polizei haben Unbekannte zwischen Samstag, 8 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, das Gelände der Grundschule betreten. Dort wurde auf dem Spielplatz ein Holzzaun beschädigt. Mit massiver Gewalt traten die Täter eine Toilettentür auf. Aus dem Toilettenraum entfernten sie zwei Wandspiegel, die sie auf dem Schulhof zerstörten. Außerdem wurde ein Urinal beschädigt. Hinweise an die Polizei Schweich unter Telefon 06502/9157-0 oder per E-Mail an pischweich@polizei.rlp.de