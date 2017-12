Die Veranstaltung „Eine Straße im Licht 3 – Häuser im Farbenspiel“, die am Samstag, 30. Dezember, ab 17 Uhr in der Richard-von-Hagen-Straße in Klüsserath stattfinden sollte, muss wegen des vorhergesagten Dauerregens und Sturms abgesagt werden. Das teilte der Veranstalter, die Interessengemeinschaft Eine Straße im Licht, mit. Ein neuer Termin soll baldmöglichst festgelegt werden.