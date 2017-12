später lesen Kommunalpolitik Stephanie Nickels zur Bürgermeisterin ernannt FOTO: Albert Follmann FOTO: Albert Follmann Teilen

Zum ersten Mal wird die Verbandsgemeinde Ruwer von einer Frau geführt. Stephanie Nickels (CDU) aus Waldrach ist am Dienstagabend in der Altenberghalle in Gutweiler als Bürgermeisterin vereidigt und ins Amt eingeführt worden. Sie folgt auf Bernhard Busch, der aus Krankheitsgründen ausgeschieden war.

