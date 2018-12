Die Verbandsgemeinde Ruwer ehrt und befördert Feuerwehrfrauen und -männer.

Die Verbandsgemeinde Ruwer ehrte mehr als 70 Feuerwehrfrauen und -männer. Bürgermeisterin Stephanie Nickels sagte im Sitzungssaal der VG in Waldrach: „Es ist einen besonderen Dank wert, wenn sich die vielen jungen Frauen und Männer in ihrer Freizeit für die Feuerwehr einsetzen.”

Wehrleiter Frank Rohde schloss sich den Dankesworten an: „Ich freue mich, dass die Jugendarbeit in unserer Verbandsgemeinde Früchte trägt.” Die Mehrzahl der Geehrten hat die Laufbahn in der Jugendfeuerwehr begonnen. Die höchste Beförderung an diesem Abend bekam Christine Scherf aus Sommerau. Neben ihrer Tätigkeit als Wehrführerin der Feuerwehr Sommerau ist sie in der Kreisausbildung aktiv. Sie plant mit ihren Kollegen die Lehrgänge und unterrichtet in verschiedenen Themen. Nachdem sie in der Landesfeuerwehrschule in Koblenz den Lehrgang zur Verbandsführerin mit Erfolg absolvierte hat, wurde sie zur Hauptbrandmeisterin befördert.

Martin Steffes von der Feuerwehr Waldrach, der zusätzlich Atemschutzgerätewart der VG Ruwer ist, wurde zum Oberbrandmeister befördert. Desiree Laros, die schon seit Jahren die Geschicke der Jugendfeuerwehr Pluwig-Gusterath leitet, wurde zur Jugendfeuerwehrwartin bestellt.

Feuerwehrmann-Anwärter sind: Niklas Krämer, Nicolas Schnitzer, Lars Eiden (Feuerwehr Farschweiler), Matthias Schülter, Kathrin Theis, Jens Landsmann, Marc Tenhagen (Gutweiler), Carsten Brandscheid, David Stoll, Heiko Walch, Jonas Hemgesberg (Mertesdorf), Philipp Schätzle, Sebastian Lohöfener, Jakob Steuer, Nicolas Düro, Oliver Schrodt, Luca Biehl, David Weinmeister, Stefan Hans, Anna-Lena Becker (Pluwig/Gusterath), Barbara Koltes, Marius Meyer (Schöndorf), Lars Reusch, Mark Asselborn, Collin Ströher, Kevin Bohley (Thomm).

Feuerwehrmänner sind: Thomas Brinkmann, Tim Eiden, Jannik Schmitt, Joshua Schmitt (Farschweiler), Fran-Josef Steffen, (Gutweiler) Michael Kotz, Matthias Kotz, Simon Jäckels (Ollmuth), Oliver Rausch, Johannes Perrakis, Tim Nilles, Johannes Berens, Max Heuschreiber (Pluwig/Gusterath), Pascal Keiser, Christopher Junk, Elias Merges, Julia Wingerath (Thomm) Alina Blau (Waldrach)

Oberfeuerwehrmänner sind: Alexander Keil (Gutweiler), Helena Terres, Vannesa Willems (Holzerath), Lukas Niemas (Kasel), Helena Huberty, Stefan Lauer (Mertesdorf) Thomas Bettendorf (Ollmuth), Nicolas Beth, Marcel Stier (Osburg), Nils Bösen, Frederik Gubernator, Simon Berens, Stefan Marxmeier, Christopher Willems (Pluwig/Gusterath), Marcel Reuland (Schöndorf), Corin Depping, Jannik Schabo, Angela Niegel, (Thomm)

Hauptfeuerwehrmänner sind: Kai Schmitt (Farschweiler), Robin Schmitt, Maximilian Lauer (Waldrach), Löschmeister: Desiree Laros (Pluwig/Gusterath) Oberlöschmeister: Johannes Backes (Farsch­weiler), Brandmeister: Daniel Kraft (Kasel), Thilo Gillessen (Osburg), Stephan Schya (Schöndorf).