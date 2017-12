Es geht um den Haushalt und die Feuerwehr

Eigentlich sind sich die Mitglieder des VG-Rats Trier-Land einig. Doch dann hatten die Freien eine Idee.

Normalerweise einmal im Jahr tagt der Verbandsgemeinderat Trier-Land auch wirklich in der Verbandsgemeinde Trier-Land. Denn das Verwaltungsgebäude nebst Sitzungssaal befindet sich mitten in der Stadt Trier. Und dort finden dann auch die Sitzungen statt. Wenn es jedoch um den Haushalt für das folgende Jahr geht, geht der Rat gerne auf Wanderschaft. In diesem Jahr trifft sich das Gemium heute um 17 Uhr im Gemeindehaus Edingen-Godendorf.

Unter anderem geht es um den Haushalt 2018. Daneben steht die Fortschreibung des so genannten Feuerwehrbedarfplans auf dem Programm. Darin wird aufgelistet, wann welches Fahrzeug gekauft werden soll. Und wo bei den Feuerwehrgerätehäusern Handlungsbedarf besteht.

Die Freien Wähler haben schon vor der Verabschiedung des Plans Änderungsbedarf angemeldet. Sie möchten, dass die Verbandsgemeinde früher als geplant einen Einsatzleitwagen 1 anschafft. Der soll laut Feuerwehrbedarfsplan vermutlich 2022 gekauft werden. Die Freien Wähler wollen jedoch, dass sich die VG Trier-Land an einer regionalen Sammelbestellung beteiligt. Ähnlich wie beim jüngst getätigten Kauf von mehreren Drehleitern (der TV berichtete) soll so Geld gespart werden. Im vorberatenden Ausschuss fand sich für die Idee der Freien Wähler keine Mehrheit.