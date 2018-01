Verkehrsunfallflucht in Schweich-Issel

Ein Unbeknntar hat am Dienstag, 23. Januar, zwischen 7.15 und 16.15 Uhr in Schweich-Issel einen silbernen Ford Focus beschädigt. Das Fahrzeug war in Schweich-Issel gegenüber dem Kindergarten geparkt und wurde nach Angaben der Polizei von einem anderen Fahrzeug gestreift, das offensichtlich vom Ortsrand kommend in Richtung Schweicher Straße fuhr. Hierbei wurde die gesamte rechte Seite des Ford beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in verbindung zu setzen, Telefon 06502/9157-0, mail: pischweich@polizei.rlp.de.