Vermisstensuche in Zemmer erfolgreich: 67-Jähriger wohlauf FOTO: Agentur Siko / Konrad Geidies FOTO: Agentur Siko / Konrad Geidies

In Zemmer ist ein vermisster 67-jähriger Mann wohlbehalten aufgefunden worden. Feuerwehr und Polizei hatten am Montagabend in der Umgebung des Schönfelderhofs nach ihm gesucht. Red/Siko