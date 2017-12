Unbekannte haben versucht, am Donnerstag, 21. Dezember, in den Jugendraum in Kenn einzubrechen.

Einen versuchten Einbruch im Zeitraum von Donnerstag, 21. Dezember, 22.45 Uhr, bis Freitag, 22. Dezember, 18.30 Uhr, in den Jugendraum in Kenn meldet die Polizei. Unbekannte hätten versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Hinweise zu verdächtigen Menschen oder Fahrzeugen in diesem Zeitraum im Bereich der Reihstraße in Kenn an die Polizeiinspektion Schweich, Telefon 06502/91570, oder per E-Mail an pischweich@polizei.rlp.de

(red)