Verwaltung ändert Öffnungszeiten an Karneval

An Weiberfastnacht (Donnerstag, 8. Februar) sind die Büros der Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land und der Technischen Betriebe bis 12 Uhr besetzt. Für dringende Fälle ist bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0651/9798-0 ein Notdienst eingerichtet. Die Verwaltung ist an Rosenmontag geschlossen.

An Fastnachtsdienstag sind die Büros bis 12 Uhr geöffnet. Die Bereitschaftsdienste des Abwasserwerks Trier-Land, Telefon 0651/ 9798-678, und des Wasserwerks Trier-Land, Telefon 0651/9798-777, sind gewährleistet. Die Mobilen Rathäuser bleiben an Weiberfastnacht, Rosenmontag und Fastnachtsdienstag geschlossen.

In der Verbandsgemeinde Ruwer ist die Verwaltung an Weiberdonnerstag ab 12.30 Uhr geschlossen. An Rosenmontag ist die Verwaltung ebenfalls geschlossen.