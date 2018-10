VG Ruwer beschließt die Änderung der Änderung des Haushalts

Dann halt noch eine Lebenszyklusanalyse

Schon 2011 war allen Verantwortlichen klar, dass bei der maroden Schule Osburg dringender Handlungsbedarf bestand. So musste ab Frühjahr 2015 alles ganz schnell gehen. Es gab Planentwürfe, die Bauverwaltung der Verbandsgemeinde sollte zunächst alles koordinieren, dann aber lieber doch ein auswärtiges Institut die Arbeit übernehmen, zwischendurch wurde der ganze Entwurf um 90 Grad zu Straße gedreht, dann war plötzlich Stahlbauweise angesagt mit Auftrag an einen Generalunternehmer. Dieser Plan scheiterte aber an den Förderungsvoraussetzungen, und am Ende stand der Start des Projekts immerhin im Doppelhaushalt 2017/20128. Da ist er nun wieder rausgeflogen, weil das Land plötzlich eine „Lebenszyklusanalyse“ für den Neubau fordert. Die Sache sei in Arbeit, heißt es. Diese Analyse ist ziemlich neu und kostet zusätzlich Geld und Zeit. Sie gab es früher nicht, als man noch einfach eine Schule bauen konnte, Wofür so eine Lebenszyklusanalyse gut sein soll? Am besten beim Bundesumweltministerium fragen, von wo aus das ganze offenbar ins Rollen gebracht wurde. Zusatzfrage: Gibt es für den Berliner Flughafen auch schon eine Lebenszyklus­analyse?

Friedhelm Knopp