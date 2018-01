Viele Geschenke für alleinstehende Senioren

Alleinlebende Senioren standen Weihnachten im Fokus der Aktion „Wichteln gegen die Einsamkeit“. Von Dirk Tenbrock

Alte Menschen, die niemanden mehr haben ob Ehepartner oder Verwandte, sollten an den Feiertagen nicht leer ausgehen. Genau für diese Zielgruppe setzten die Bürger der Region ein großartiges Zeichen.

Die Alloheim-Senioren-Residenz in Pluwig hatte dazu aufgerufen, alleinstehenden Senioren eine Freude zu machen und sie zu beschenken. In der Woche vor Heiligabend schließlich wurden die Geschenke verteilt.

Für Rührung, Dankbarkeit und viele Freudentränen sorgten die meist anonym abgegebenen Geschenke, die die Mitarbeiter der Senioren Residenz AGO Pluwig in der Woche vor Heiligabend stellvertretend für die vielen Spender an die Senioren übergaben. Viele Bürger hatten mitgemacht und zum Teil noch am 24. Dezember ihre Wichtelgeschenke in der Residenz persönlich abgegeben.

Ob fantasievolle Basteleien, Gutscheine, Bücher oder altersgerechte Aufmerksamkeiten: Die liebevoll verpackten Päckchen fanden ihren Weg zu den Empfängern und wurden in bester Wichtelmanier verteilt.

Damit setzten die Bürger ein Zeichen für alle Senioren, die Weihnachten nicht im Kreise einer Familie verbringen können. Dank der großen Teilnahme war es den Mitarbeitern möglich, wie auch schon im letzten Jahr, nicht nur alleinstehende Senioren zu beschenken.

Jedes noch so kleine Päckchen fand dankbare Hände. Überzählige Geschenke wurden von Pater Alois in seiner Gemeinde in Trier verteilt.

„Ein ganz großer Dank geht an alle Bürger, die dieses wundervolle Weihnachtsfest für so viele Menschen ermöglicht haben“, sagte Heidi Klein, Einrichtungsleiterin der Residenz, stellvertretend für alle Beschenkten.

Sie meint: „Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit ohne viel Aufsehen darum zu machen, das ist nicht alltäglich und schon mehr als eine Besonderheit.“

Auch 2018 will das Haus die Wichtelaktion für die Senioren wieder organisieren.