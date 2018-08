später lesen Kultur Von der Mosel nach Mali Teilen

Über seinen Dienst als Militärpfarrer in Mali berichtet der ehemalige Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Schweich, Andreas Bronder, am Dienstag, 4. September, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Longuich.