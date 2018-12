FOTO: klaus kimmling

Ein Spielfeld für Denunzianten

Wie viele Carports, Schuppen, Gartenhäuschen oder gar Wochenendhäuser sollen kreisweit illegal errichtet worden sein? Das weiß wohl niemand so genau, die Dunkelziffer ist hoch. Vorsatz kann man da zumindest in vielen Bagatellfällen nicht unterstellen. Oft wissen die Bauherren überhaupt nicht, was sie noch dürfen oder was bereits illegal ist.

Die komplexe Materie schützt aber nicht vor Sanktionen. Wer wissen möchte, wo er dran ist, kann sich informieren oder kann einen Bauantrag stellen. Wer allerdings trotz Ablehnung schwarz baut, der muss halt die Konsequenzen tragen. Sich darauf berufen, dass andere ja auch ihre Häuschen im Moselvorland möglicherweise ohne Genehmigung gebaut haben, das kann niemand.

Den einen erwischt der Baukontrolleur, der andere kommt ungeschoren davon. So ist das nun mal, auch wenn die Bauaufsichtsbehörde so tut, als habe sie alles im Griff. Es würde Jahre dauern, den Kreis auf illegale Bauwerke abzuklappern. Dazu bräuchte man Personal, aber auch technische Hilfsmittel wie Luftbilder oder den Online-Dienst Google Street View.

Ganz objektiv und gerecht wird man dem Thema wohl nicht beikommen. Und so wird die Aufklärungsquote der Aufsichtsbehörde vermutlich auch künftig entscheidend davon abhängen, wie viele Denunzianten sich bei ihr melden.

Albert Follmann

a.follmann@volksfreund.de