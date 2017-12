später lesen Infrastruktur Drei Dörfer bieten bald W-Lan an Teilen

181 Kommunen im Land bekommen Geld, um damit kostenfreie W-Lan-Hotspots einrichten zu können. Drei Dörfer aus dem Landkreis Trier-Saarburg sind mit von der Partie. Das hat Innenminister Roger Lewentz in Mainz bekannt gegeben. Die Hotspots in Ralingen, Köwerich und Lampaden, die im Zuge des WLAN-Förderprogramms ausgebaut werden, verfügen über den einheitlichen Netzwerknamen (wifi4rlp) und sind so leicht zu finden. Hauptmerkmale dieser WLAN-Hotspots des Landes sind die rechtssichere, kostenlose und anonyme Nutzung an 24 Stunden an sieben Tagen.