Waldbrand unweit des Schlosses Kesselstatt bei Föhren - Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern

Auf einer Fläche von 200 Quadratmetern hat es am Montagabend im Wald bei Föhren gebrannt. Die Feuerwehren waren rasch zur Stelle. Rudolf Reichsgraf von Kesselstatt war Augenzeuge des Geschehens. Von Florian Blaes

Ein Waldbrand ist am Montagabend gegen 19.30 Uhr bei Föhren ausgebrochen. Auf einer Fläche von mehr als 200 Quadratmetern brannten der Waldboden und zahlreiche Bäume in einem privaten Waldstück. „Die Flammen waren teilweise meterhoch und breiteten sich sehr schnell aus“, berichtete Augenzeuge Rudolf Reichsgraf von Kesselstatt. Denn der Waldbrand ereignete sich unweit des Schlosses Kesselstatt. Die alarmierten Feuerwehreinheiten rückten mit mehreren Tanklöschfahrzeugen zur Brandstelle an und begannen sogleich mit zahlreichen Trupps mit den Löscharbeiten. Durch ihr schnelles Eingreifen konnte ein ausgedehnter Waldbrand verhindert werden. „Die Feuerwehr war sehr schnell vor Ort und hat gute Arbeit geleistet“, so Rudolf Reichsgraf von Kesselstatt. Die Einsatzkräfte mussten mehrere Schläuche verlegen, um das Feuer zu bekämpfen. Es konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die drückende Hitze machte den Wehrleuten in ihren Schutzanzügen offensichtlich zu schaffen. Die Polizei schließt nach ihren derzeitigen Ermittlungen Brandstiftung aus.

FOTO: Florian Blaes

Im Einsatz waren 50 Kräfte von Feuerwehreinsatzzentrale und Wehrleitung der Verbandsgemeinde Schweich, die Feuerwehren aus Föhren, Schweich, Fell und Leiwen. Das DRK zur Bereitstellung und die Polizei.