Nach Auskunft der Polizei ist am Samstag in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr in der Osburger Mehrzweckhalle eine Wechselgeldmappe mit rund 150 Euro Bargeld entwendet worden. Der Diebstahl fand während einer Spielbegegnung auf der Kegelbahn statt.