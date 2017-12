Weihnachtsmarkt und Nikolausfeier

Kenner Familien zeigen Krippen.

Kenn (red) Zum Weihnachtsmarkt mit Nikolausfeier laden die Hobbykünstler aus der Gemeinde Kenn und der örtliche Heimat- und Verkehrsverein für das Wochenende vom 9. und 10. Dezember in die Mehrzweckhalle der Gemeinde ein.

Öffnungszeiten sind Samstag, 9. Dezember, von 15 bis 19 Uhr, und Sonntag, 10. Dezember, von 10.30 bis 18 Uhr. Es gibt an beiden Tagen Musik- und Tanzdarbietungen, der Tannenbaumverkauf startet am Samstag um 15 Uhr.

An beiden Tagen stellen Kenner Familien ihre Krippen aus. Bei einer Tombola können mit etwas Glück schöne Preise gewonnen werden.

Am Sonntag gibt es für die Kinder Kasperletheater, ab 16.30 Uhr singen alle Kinder mit dem Musikverein Kenn, und um 17 Uhr beschert der Nikolaus alle Kinder unter zehn Jahren.