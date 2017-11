später lesen Wo die Dampfloks repariert wurden Teilen

Schweich (red) Im Rahmen der Vortragsreihe der Modellbahnfreunde Schweich mit dem Autor Martin Kreckler steht als Nächstes das frühere Ausbesserungswerk Trier im Mittelpunkt. Der Vortrag "Das AW Trier" findet am Samstag, 25. November, um 15 Uhr in der ehemaligen Synagoge in Schweich statt.