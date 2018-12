später lesen Polizei Einbrecher schleppen 200-Kilo-Tresor aus Blumenladen FOTO: dpa / Rainer Jensen FOTO: dpa / Rainer Jensen Teilen

In der Nacht von Donnerstag auf den Freitag, 14. Dezember, sind Unbekannte in ein Blumengeschäft in der Schönfelder Straße in Zemmer eingebrochen. red