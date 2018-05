Zukunftspläne für die Dorfmitte

Der Verbandsgemeinderat Trier-Land hat den Standort für das neue Feuerwehrhaus Newel festgelegt. Außerdem soll Beßlich ein neues Feuerwehrhaus bekommen.

Das Feuerwehrhaus Newel entspricht nicht mehr den modernen Anforderungen und platzt aus den Nähten. Schon im Mai 2015 hatte der Verbandsgemeinderat Trier-Land daher einen Neubau im Grundsatz beschlossen. Offen blieb aber die Frage nach dem künftigen Standort. Mehrere Alternativen sind seither geprüft worden – etwa die Ansiedlung im Gewerbegebiet oder eine Erweiterung des alten Feuerwehrhauses im Ortsinnern (der TV berichtete). Inzwischen hat der Ortsgemeinderat Newel beschlossen, für den Feuerwehrneubau einen Teil des alten Sportplatzes an der B 51 zur Verfügung zu stellen. Der Standort böte auch die Möglichkeit, dass die Feuerwehr im Einsatzfall direkt über eine eigene Zufahrt auf die B 51 fahren könnte. Entsprechende Vorgespräche mit dem Landesbetrieb Mobilität haben bereits stattgefunden.

In einem Grundsatzbeschluss sprach sich der Rat einstimmig für diesen Standort aus. Die Verwaltung wurde beauftragt, ein Planungsverfahren einzuleiten und mit der Ortsgemeinde in Grundstücksverhandlungen zu treten.