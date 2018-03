Zusätzlicher Bus fährt morgens ab Osburg

Der Kreis und die Verkehrsbetriebe ziehen Konsequenzen aus den Beschwerden der Bevölkerung. Es werden auch selbstkritische Töne angeschlagen.

(alf) Als sehr konstruktiv hat die Kreisverwaltung ein Treffen mit Vertretern Hermeskeiler Schulen, Verkehrsbetrieben und einem Busunternehmen bezeichnet. Das Gespräch im Kreishaus war vereinbart worden, nachdem es Beschwerden aus dem Osburger Raum wegen ungünstiger Busverbindungen ab Mitte Dezember gegeben hatte (der TV berichtete).

Ergebnis des Gesprächs ist unter anderem, dass seit Donnerstagmorgen ein zusätzlicher Bus auf der Linie 200 ab Kindergarten Osburg eingesetzt wird. Abfahrt ist um 7.15 Uhr. Er fährt über den Marktplatz und die Triererstraße in Osburg direkt nach Hermeskeil. Ankunft ist in Hermeskeil an der Sparkasse um 7.35 Uhr. Die Schüler des Gymnasiums und der Berufsbildenden Schule können von dort zu den Schulen gehen. Laut Kreisverwaltung kommen sie rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn um 7.50 Uhr an. Der Bus fährt von der Sparkasse weiter zum Schulzentrum, wo die Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) um 7.37 Uhr ankommen. Der zusätzliche Bus entlaste die Fahrt der Linie 200 ab Kindergarten Osburg um 7.10 Uhr über Osburg-Marktplatz, Osburg-Triererstraße und Reinsfeld nach Hermeskeil/ Sparkasse, so der Kreis. Der Bus kommt dort gegen 7.36 Uhr an. Dieser Bus fährt seit Mitte Dezember zusätzlich das Schulzentrum Hermeskeil an. Die zusätzliche Fahrt um 7.15 Uhr entlaste auch den Bus, der um 6.50 Uhr ab Osburg-Kindergarten über Farschweiler nach Hermeskeil fahre, so Kreissprecherin Martina Bosch. Das Gespräch habe ergeben, dass nach den Fahrplanänderungen seitens der Verkehrsbetriebe nicht ausreichend über die Busverbindungen informiert worden sei. Die Schulen seien gebeten worden, die Schüler noch einmal auf die folgenden Fahrten hinzuweisen: Reinsfeld nach Hermeskeil: Der Bus fährt in Reinsfeld um 7.08 Uhr ab. Die Schüler werden gebeten, auch diesen Bus zu nutzen, um so den späteren Bus um 7.27 Uhr zu entlasten. IGS Hermeskeil nach Osburg und Thomm:

Die Schüler werden gebeten, um 13.10 Uhr mit dem Bus der Linie 202 zur Haltestelle HermeskeilDonatusplatz zu fahren und dort in den Bus der Linie 200 (Abfahrt 13.20 Uhr) nach Osburg/Thomm umzusteigen. Außerdem gibt es für die Schüler des Gymnasiums und der BBS einen Bus der Linie 202, der um 13.15 Uhr am Gymnasium abfährt mit dem Ziel Thomm und ein weiterer Bus der Linie 202 um 13.20 Uhr ab Gymnasium mit dem Ziel Osburg.