später lesen Zwei Einbrüche im Longuicher Industriegebiet Teilen

Twittern

Teilen



Longuich (red) Zweimal sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Gebäude im Longuicher Industriegebiet Im Paesch eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter jeweils Fenster an der Rückseite der Gebäude auf.