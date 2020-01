Trier Tatverdächtigen muss seit Januar frühzeitig ein Rechtsanwalt beigeordnet werden. Damit werde die Aufklärung von Straftaten deutlich erschwert, kritisieren regionale Fahnder.

Die jetzt geltende Neuregelung geht zurück auf eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2016. Dabei geht es um die Stärkung der Verfahrensrechte von Verdächtigen. Eigentlich sollte die Umsetzung in nationales Recht schon Anfang Mai erfolgt sein. Kritiker sagen, der deutsche Gesetzgeber sei übers Ziel hinausgeschossen.

Künftig dürfen solche Aussagen eines Tatverdächtigen nur verwertet werden, wenn bei der Vernehmung ein Verteidiger anwesend war. Mordermittler Soulier sagt, dass mit einer solchen Regelung etliche schwere Verbrechen in der Region Trier in der Vergangenheit nicht geklärt werden können. Als Beispiel nennt er den fünf Jahre zurückliegenden Mord an der 16-jährigen Trierer Schülerin Laura-Marie, den der Täter bei einer Vernehmung ohne anwesenden Anwalt gestanden habe.