Kriminalität : Exklusiv: Mutmaßlicher Raser ist gefasst

An dieser Stelle hat sich der Raser-Unfall in Trier ereignet. Foto: Andreas Sommer Foto: TV/Andreas Sommer

Trier Der Autofahrer, der Ende Juli in der Trierer Ostallee einen Mann angefahren und lebensgefährlich verletzt haben soll, ist nach Informationen von volksfreund.de gefasst. Die Polizei fahndete nach einem in Trier lebenden Polen.

Der mit europäischen Haftbefehl gesuchte mutmaßliche Raser von Trier ist gefasst. Der 21-jährige Pole wurde von Ermittlern festgenommen, erfuhr die Onlineausgabe des Trierischen Volksfreunds aus Justizkreisen. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Die Polizei fahndete nach dem in Trier lebenden Pawel C. Der 21-Jährige soll am 31. Juli mit seinem Auto einen jungen Mann in der Trierer Ostallee überfahren haben und danach geflüchtet sein. Der ebenfalls 21-jährige Fußgänger hatte die Straße überqueren wollen, als der Tatverdächtige laut Polizei mit seinem Audi A6 mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war - in einer Art Poserverhalten, an dem auch ein anderer Autofahrer aus Trier mit einem VW Golf GTI beteiligt war (der TV berichtete).

Der 21-jährige Passant erlitt beim Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wird seitdem im Krankenhaus behandelt. Während der Golf-Fahrer mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt, wird Pawel Czapla international mit europäischem Haftbefehl gesucht.

Auch in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY... . wurde die Fahndung nach dem Verdächtigen ausgestrahlt. Laut Polizei hat es im Anschluss 15 Hinweise gegeben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige am Abend des 31. Juli mit einer halsbrecherischen Geschwindigkeit von den Kaiserthemen kommend Richtung Ostallee gerast sein muss. Laut Staatsanwaltschaft stellte sich der Ablauf des Geschehens so dar: Beide Fahrer sollen an dem Tag kurz nach 21 Uhr von der Trierer Südallee in Richtung Ostallee gefahren sein. Der 22-jährige Trierer, der kürzlich festgenommen wurde, soll mit seinem Golf GTI „mit aufheulendem Motor und kurzen Beschleunigungs- und Bremsmanövern“ gefahren sein.

Als Reaktion auf das Posen des Golf-Fahrers soll der Fahrer des Audi, sein Auto stark beschleunigt und dem Golf mit „weit überhöhter Geschwindigkeit“, sagte kürzlich der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen, davongefahren sein und kurze Zeit später in den Fußgänger gerast sein. Dieser sei frontal vom Fahrzeug erfasst worden. Der Audi-Fahrer sei geflüchtet, ohne sich um den lebensgefährlich verletzten Fußgänger zu kümmern und habe dann sein Auto an einem abgelegenen Ort in Trier abgestellt. Der 22-jähriger Trierer sei ihm gefolgt.