Trier Im Nötigungsprozess gegen ein Mitglied des Rockerclubs Hells Angels hat das Trierer Landgericht den Hauptangeklagten zu einer anderthalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Der Anwalt des Opfers schilderte, wie die Familie des Mandanten unter den Vorfällen leidet.

Kriminalität : „Nach so einer Sache lebt man in ständiger Angst“

Der Vorsitzende Richter Armin Hardt hielt beiden Angeklagten zugute, dass sie die ihnen zur Last gelegten Vorwürfe zumindest teilweise eingeräumt hatten. Der Hauptangeklagte bestritt allerdings bis zuletzt, den Justizbediensteten attackiert zu haben. Der vor drei Jahren angegriffene Beamte ist seit dem Vorfall traumatisiert. Seinen Job im Wittlicher Gefängnis hat der inzwischen in einem Zeugenschutzprogramm untergebrachte Beamte an den Nagel hängen müssen, die Familie ist umgezogen, weil sie sich im ehemaligen Wohnort nicht mehr sicher fühlt. „Er und seine Familie leben in Angst“, sagte sein Rechtsanwalt Andreas Ammer im Prozess. Der Trierer Jurist kritisierte, dass sich der Rocker noch nicht einmal im Prozess bei seinem Mandanten entschuldigt habe.