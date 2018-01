später lesen Politik Trierer SPD-Mann Teuber gegen GroKo FOTO: Rolf Seydewitz / TV FOTO: Rolf Seydewitz / TV Teilen

Mit dem Trierer Landtagsabgeordneten Sven Teuber wird auf dem SPD-Parteitag am Sonntag mindestens ein Delegierter aus der Region Trier gegen eine Fortsetzung der großen Koalition stimmen. Das kündigte der 35-Jährige am Mittwochabend in Trier an. Von Rolf Seydewitz