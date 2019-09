Justiz: Trierer SPD-Politiker will Gefängnis

Trierer SPD-Politiker will Gefängnis

Trier Der Trierer SPD-Parlamentarier Sven Teuber glaubt weiter an eine Zukunft des Trierer Gefängnisses. Die steht seit Vorliegen einer neuen Studie auf wackligen Beinen. Der mögliche Ausbau der Wittlicher Vollzugsanstalt könnte das Aus für Trier bedeuten.

Der Trierer SPD-Landtagsabgeordnete will sich für den Erhalt des Trierer Gefängnisses einsetzen. Die nun vorliegende Machbarkeitsstudie über den möglichen Ausbau des Wittlicher Gefängnisses dürfe allein keine Grundlage für eine Entscheidung gegen die Trierer Justizvollzugsanstalt sein, sagte Teuber im Gespräch mit volksfreund.de

„Die Resozialisierung der Strafgefangenen sollte dezentral und regional erfolgen anstatt in dem in Wittlich geplanten großen Gebäudekomplex mit über 800 Strafgefangenen“, so der Trierer SPD-Politiker.