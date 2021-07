Folgen des Unwetters : Trinkwasser, Hilfsangebote, Straßensperrungen: Häufige Fragen nach dem Hochwasser

Die Ortsgemeinde Kordel wurde in der Region mit am Stärksten vom Hochwasser getroffen. Foto: Portaflug Föhren

Trier Wo rufe ich an, wenn ich jemanden vermisse? Wie kann ich helfen? Nach dem Hochwasser in der Region gibt es viele Fragen. Wir haben sie beantwortet.

Das Hochwasser in der Region hat schlimme Spuren hinterlassen, zum Glück sinken inzwischen die Pegelstände und es kann mit den Aufräumarbeiten begonnen werden. Das stellt viele Menschen auch vor Fragen. Wir haben die häufigsten beantwortet.

Ich vermisse jemanden. Wo kann ich anrufen?

Das Land Rheinland-Pfalz hat eine Auskunfts-Hotline geschaltet: Beim Polizeipräsidium Koblenz können Menschen, die jemanden vermissen, unter der Telefonnummer 0800 6565651 anrufen. Manche Kreise und Gemeinden bieten ebenfalls Vermisstenhotlines an, so Trier für den überschwemmten Stadtteil Ehrang und das evakuierte Krankenhaus . Diese Informationen sind auch auf den Kreis- oder Gemeinde-Internetseiten auffindbar.

Ich möchte gerne helfen. Wo kann ich mich melden?

Die Hilfsbereitschaft vieler Menschen nach dem Hochwasser in der Region ist hoch, gerade in den Sozialen Netzwerken gibt es viele, die ihre Hilfe oder Spenden anbieten. In diesem Artikel haben wir zusammengefasst, wo man sich melden kann, wenn man mithelfen möchte.