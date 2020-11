TV-Service : Guten Appetit! trotz Corona: Wer bietet Liefer- und Abholservice?

Trier Der Teil-Lockdown trifft wieder die Gastronomie, die nun erneut auf Liefer- und Abholservice setzt. Der TV sucht Gastronomen, die das Essen nach Hause liefern oder im Außer-Haus-Verkauf anbieten. Wir veröffentlichen die Angebote im Überblick.

Die Gastronomie leidet besonders unter den verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Restaurants, Cafés und Imbissläden dürfen nicht mehr öffnen. Trotzdem brauchen die Menschen in der Region nicht auf gutes Essen zu verzichten, denn Liefer- und Abholservice ist weiterhin erlaubt. Viele Restaurants haben schon im Frühjahr und Sommer ihren Betrieb darauf umgestellt und bieten das auch jetzt wieder an. Wir wollen von den Gastronomen wissen, wer seinen Kunden einen Liefer- und/oder Abholservice anbietet. Sind Sie dabei? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an service@volksfreund.de. Wir brauchen die wichtigsten Infos: Name und Adresse des Lokals, Art des Service (Lieferung, Abholung, beides), Bestellmöglichkeit (Telefon, Mail, Online, Facebook, etc.) und maximal drei Stichworte zur Art des Angebots (chinesisch, Pizza, Hausmannskost etc.).