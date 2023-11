Arbeitsmarkt Warum trotz Fachkräftemangels mehr junge Leute arbeitslos sind

Analyse | Trier · Der regionale Arbeitsmarkt ist in die Herbstflaute gerutscht: Während in Bund und Land die Arbeitslosigkeit leicht sinkt, bleibt sie in der Region Trier nahezu unverändert. Was noch auffällt: Nach Ende des Berichts zum Ausbildungsjahr sind auffällig viele junge Leute arbeitslos oder unversorgt. Und das trotz Fachkräftemangels. Was dahinter steckt.

02.11.2023, 14:56 Uhr

In der Region Trier gibt es ein Ungleichgewicht am Ausbildungsmarkt. Die Arbeitslosigkeit ist zuletzt in etwa gleich geblieben. Foto: dpa Foto: dpa/Patrick Seeger

Wenig Bewegung am regionalen Arbeitsmarkt: Mit 11.406 Menschen (plus 15 im Vergleich zum September) ohne Job bleibt die Arbeitslosigkeit in der Region aktuell zwar gleich. Es wird in Eifel, Mosel und Hunsrück jedoch der zweithöchste Wert in den vergangenen fünf Jahren erreicht. Auch wenn die Arbeitslosenquote dabei bei 3,9 Prozent bleibt, sind doch immerhin 1239 Menschen oder 12,2 Prozent mehr als noch vor einem Jahr ohne Arbeit.