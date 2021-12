Corona : Trotz Impfstoffknappheit: Vereinbarte Termine sicher

Trier/Mainz Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch garantiert, dass alle, die bereits einen Impftermin für kommendes Jahr haben, auch geimpft werden können.

Was bedeutet das nun für die Impfungen im kommenden Jahr? Alle Rheinland-Pfälzer, die im August ihre zweite Corona-Impfung erhalten hätten, könnten ab Januar geboostert werden, sagt Heidi Weber, Hausärztin in Bitburg und stellvertretende Landesvorsitzende des Hausärzteverbandes. Das betreffe rund 200.000 Bürger. „Diese werden dann voraussichtlich nicht alle sofort geimpft werden können, was zu Unmut und persönlichen Einschränkungen führen wird“, befürchtet Weber. Und das, wo die Impfkampagne gerade wieder so richtig an Fahrt aufgenommen hat. In den Praxen der niedergelassenen Ärzte wurden allein am Dienstag laut Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz 46.824 Impfungen vorgenommen, davon über 41.000 Auffrischungsimpfungen, aber auch 2375 Erstimpfungen. Bundesweit wurden an diesem Tag über eine Million Corona-Impfungen verabreicht. „Die Impfkampagne läuft auf Hochtouren durch den Kraftakt in den Arztpraxen“, sagt Weber. Allein in der vergangenen Woche seien von den niedergelassenen Ärzten im Land rund 240.000 Impfungen durchgeführt worden, und das trotz Einschränkungen bei den Impfstofflieferungen. Vor allem bei dem Vakzin des Mainzer Herstellers Biontech kommt es immer wieder zu Lieferproblemen. Die Praxen erhalten geringere Mengen des Impfstoffes als bestellt. Das führt dann zu Problemen bei Impfungen von unter 30-Jährigen. Diese dürfen laut Ständiger Impfkommission nicht mit dem Vakzin des US-Herstellers Moderna geimpft werden, weil es in der Vergangenheit dabei zu schweren Nebenwirkungen gekommen ist. Das stellt die Praxen dann häufig vor logistische Herausforderungen, da sie, falls nicht ausreichend Biontech-Impfstoff geliefert wurde, Impftermine von Jüngeren absagen müssen.