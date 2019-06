Justiz : Viele Vorschläge, aber noch keine Lösung

Trier Immer wieder wird über die Überlastung der Gerichte geklagt. Doch trotz mehr Personals und mehr Geld dauern Verfahren oft zu lange. Richter und Anwälte kritisieren das.

88 Prozent der Deutschen meinen, dass die meisten Gerichtsverfahren in Deutschland zu lange dauern. Fast ebenso viele, 79 Prozent, halten die Gerichte für überlastet. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag einer Rechtsschutz-Versicherung. Diese Kritik an der Justiz teilen auch Richter und Staatsanwälte. Sie fordern die Politik auf, mehr Fachleute einzustellen.

Aus Sicht des Deutschen Richterbunds ist eine verfehlte Sparpolitik vieler Länder schuld an der prekären Personalsituation der Justiz. Die deutsche Justiz stehe kurz vor dem Kollaps, sagt der Landesvorsitzende des Richterbundes, der Trierer Oberstaatsanwalt Thomas Albrecht. Ohne mehr Personal werde die Justiz „zum Nadelöhr bei der Strafverfolgung und bei einem effektiven Rechtsschutz für Bürger und Unternehmen“. Er sei sich bewusst, sagt Albrecht, dass mehr Richterstellen auch mehr Geld kosten würden. Sein Vorschlag: Die feste Pensionsgrenze für Richter aufheben. „Die Richterinnen und Richter, die gerne freiwillig länger arbeiten würden, muss dies auch ermöglicht werden.“ Außerdem sollte die Strafprozessordnung geändert werden. Gerichte sollten künftig verpflichtet werden, eingehende Strafverfahren „nicht nach Belieben“ sondern in der Reihenfolge wie sie eintreffen zu terminieren, also einen Prozessbeginn festzulegen. Haftsachen, bei denen Angeklagte in Untersuchungshaft sitzen, seien davon ausgenommen. Diese Verfahren hätten absolute Priorität, sagt Albrecht.