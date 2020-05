Corona : Trotz Protesten bleiben die Grenzen weiterhin geschlossen

Trier/Luxemburg Bundespolizei zeigt Herz und erlaubt Einreise für Muttertagsbesuche. Ehemaliger EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nennt deutsche Kontrollen Skandal.

Allerdings zeigte die für die Durchführung der Kontrollen zuständige Bundespolizei am Muttertag ein Herz und erlaubte den „Besuch der eigenen, in Deutschland wohnhaften, Mutter“, wie ein Sprecher des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte. Während des gesamten Sonntags galt der Muttertagsbesuch als ein triftiger Einreisegrund. Allerdings mussten die bei der Einreisekontrolle dazu gemachten Angaben „glaubhaft und überprüfbar sein“. Und: Die Rückreise musste noch am Sonntag erfolgen. Allen, die als Grund für den Grenzübertritt den Besuch der Mutter angaben, wollten die Bundespolizisten einen Mund-Nasen-Schutz als Muttertagsgeschenk überreichen.

Am Samstag, dem Europatag, der in Luxemburg ein Feiertag ist, hat es an verschiedenen Grenzübergängen in der Region gemeinsame Proteste von deutschen und luxemburgischen Politikern gegeben. In Wasserbillig nahm unter anderem auch Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe daran teil. Die Schließung der Grenzen ist seiner Meinung nach „eine absolut sinnlose Aktion“. Auch in Wormeldange und Grevenmacher gab es grenzüberschreitende Aktionen. Der ehemalige EU-Kommissionspräsident und luxemburgische Regierungschef Jean-Claude Juncker sprach in einem Interview mit dem luxemburgischen Radiosender RTL von einem Skandal, dass der deutsche Innenminister die Grenzkontrollen angeordnet habe ohne Absprache mit den Nachbarn.