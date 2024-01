Arbeitsmarkt Konjunkturkrise und Geflüchtete lassen Arbeitslosigkeit steigen

Mit einer negativen Bilanz schließt der regionale Arbeitsmarkt das vergangene Jahr ab: Fast 1300 Menschen oder 12,9 Prozent mehr als noch im Vorjahr waren im Schnitt 2023 ohne Arbeit. Insgesamt waren es 11.346 Arbeitslose in der Region Trier. Damit ist die Arbeitslosenquote auf 3,9 Prozent im Gesamtjahr geschnellt (plus 0,5 Punkte), ähnlich hoch wie im Corona-Jahr 2020 und in den Jahren der großen Flüchtlingswellen 2015 und 2016.