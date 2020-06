Trier Trump macht Ernst: Der Erste Beigeordnete des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Michael Billen (CDU), glaubt trotz der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump über einen Truppenabzug aus Deutschland an den Fortbestand der Eifel-Airbase Spangdahlem.

Trump hatte sich zuvor in Washington erstmals öffentlich zu einem Truppenabzug geäußert, über den zuvor bereits spekuliert worden war. Danach plant die US-Regierung, die Zahl der US-Soldaten in Deutschland um 9500 auf 25 000 zu reduzieren. Zur Begründung sagte er, die Bundesregierung weigere sich, Verteidigungsausgaben in einem Maße zu erhöhen, die das selbstgesteckte Nato-Ziel erreichen würden. Derzeit sind rund 34 500 US-Soldaten in Deutschland stationiert. Trump sprach von 52 000 Soldaten. In dieser Zahl dürften rund 17 000 amerikanische Zivilisten im Dienst der US-Streitkräfte enthalten sein.