Truppenabzug : Macht Trump ernst? - Für die Airbase Spangdahlem könnte es eng werden

Foto: dpa/Boris Roessler

Nach amerikanischen Medienberichten soll eine F 16-Staffel von den angeblichen Abzugsplänen aus Deutschland betroffen sein.

Die Airbase Spangdahlem könnte von einem möglichen Truppenabzug der Amerikaner aus Deutschland allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz betroffen sein. Nach einem Bericht der New York Times soll unter anderem eine F 16-Staffel von den Abzugsplänen betroffen sein. In Deutschland verfügt nur der Stützpunkt Spangdahlem über eine solche Einheit. Nach Angaben der Militärzeitung Stars and Stripes hat das Geschwader an die 30 Kampfflieger dieses Typs.

US-Präsident Donald Trump will die in Deutschland stationierten Streitkräfte angeblich um rund ein Drittel von derzeit 34 500 Soldaten auf 25 000 Soldaten reduzieren. Ein Teil von ihnen werde nach Polen und in andere Staaten verlegt, ein anderer Teil kehre in die USA zurück, berichtete am Wochenende das Wall Street Journal unter Berufung auf ungenannte US-Regierungsvertreter. Trump habe das Pentagon bereits entsprechend angewiesen. Die US-Regierung habe den Nato-Partner Deutschland nicht wie üblich vorab über die Entscheidung informiert, hieß es in dem Bericht weiter.

In dem Stars-and-Stripes-Bericht wird der polnische Militärflugplatz in Lask in der Nähe von Lodz als möglicher Standort für das Spangdahlemer Geschwader genannt. Der Stützpunkt wird schon seit Jahren auch von den Amerikanern mit genutzt. Das US-Verteidigungsministerium habe in der Vergangenheit mehrere Millionen Dollar investiert, um den Flugplatz auf Vordermann zu bringen. Als ein anderer möglicher Standort in Polen wird die Krzesiny Airbase in Posen genannt, die sich zu einem wichtigen Drehkreuz für das US-Militär entwickelt habe.

In dem Bericht heißt es einschränkend allerdings auch, dass es auf den polnischen Stützpunkten keine amerikanischen Schulen oder sonstige US-Einrichtungen wie Einkaufszentren, Sporthallen oder Restaurants gebe. Dies würde die Entsendung einer großen Anzahl von Truppen mit ihren Familien deutlich erschweren.