Erdig wie die Pfähle im Weinberg, grün wie das Laub an den Reben und weiß wie die Wolken über der Mosel: Das sind die Farben der neuen Vinothek des Weingutes Nik Weis St. Urbans-Hof in Leiwen. Der längliche Verkostungsraum beherbergte früher die Rebenveredelung, danach das Kelterhaus, schließlich das Flaschenlager. Da er so wunderbar zentral im Weingut liegt, reifte bei Familie Weis die Idee, genau dort eine Vinothek einzurichten.