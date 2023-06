Es ist auffallend, wie oft diese Sätze in zufälligen Gesprächen fallen. „Ach, du warst auch früher immer im Zapo? Da müssten wir uns doch begegnet sein. Wann warst du denn da?“ Zum Beispiel im Gespräch mit Marcus (54). „Ich habe 1989 angefangen, zu studieren und wohnte in einer Männer-WG in der Nähe. Wir waren jeden Abend dort. Montags Zapo, dann Luke. Dienstags Zapo, dann Drei-Tonnen-Club und so weiter.“