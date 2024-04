Mit Unterstützung vom Naturpark Südeifel Grünes Klassenzimmer: Grundschüler lernen im Wald

„Besichtigung des Schulwalds in Daleiden“ steht im Terminkalender. Draußen regnet es in Strömen. Lernen in der freien Natur – das klingt vielversprechend, wenn das Wetter mitspielt. „Bei schönem Wetter sind wir täglich dort“, sagt Schulleiterin Sandra Dhur. Für die Kinder sei das ein schöner Ausgleich zum Sitzen im Klassenzimmer. Seit 1992 gibt es den Schulwald „Auf dem Scheid“ neben dem Ehrenfriedhof. Eingerichtet haben ihn damals noch die Lehrer und Schüler der ehemaligen Hauptschule, die 2013 geschlossen wurde. Der Wald ist in Besitz der Ortsgemeinde.