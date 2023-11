Rahmenbedingungen in Luxemburg Recht bei Arbeit und Krankheit: Noch zwei Seminare für Grenzgänger

Wie verhält man sich als Grenzgängerin oder Grenzgänger, wenn man krank geschrieben ist? Wird man wirklich von der Luxemburger Krankenkasse zu Hause kontrolliert? Wie viel Geld bekomme ich bei Krankheit und wie lange? Und was tun, wenn der Chef mit kündigt? Was steht drin in einem Luxemburger Arbeitsvertrag und was ist anders als in Deutschland? Die umfangreichsten Informationen, Tipps und Hintergründe über das Arbeiten im Großherzogtum gibt es für Grenzpendlerinnen und Grenzpendler bei den speziellen Seminaren des Trierischen Volksfreunds, gemeinsam mit dem TV-Kolumnisten, Anwalt und deutsch-luxemburgischen Steuerrechtsexperten Stephan Wonnebauer.