„Wandern ist für mich Lebenselixier“ - Wie man sich als Senior fit halten kann

Hallo, Alter: So fit sind Senioren heute. In unserer Serie stellen wir heute drei Senioren vor, die leidenschaftlich Sport treiben. Sie erzählen, was sie antreibt und was ihnen der Sport bringt. Von Katja Bernardy

Schon als Kind hat sich Anita Kruppert viel bewegt. Sonntag für Sonntag ist sie in den 1940er und 1950er Jahren mit ihrer Mutter und den Geschwistern von Schweich durch den Meulenwald nach Föhren oder nach Mehring gelaufen. Im Kartoffel- und Runkelrübenfeld hat sie damals selbstverständlich bei der Ernte geholfen. Seitdem weiß die 77-Jährige: „Nach Bewegung an der frischen Luft hat man die folgenden Tage mehr Energie.“ Einer der Hauptgründe weshalb sie leidenschaftlich gerne wandert und klettert. Entdeckt hat sie das Bergwandern und -steigen mit 18 Jahren. Alleine war sie mit dem Zug ins Zillertal gefahren. Seit dieser Zeit hat sie regelmäßig auch an geführten Fernwanderungen mit Hüttenübernachtungen teilgenommen, vor zwei Jahren etwa von Oberstdorf nach Meran. Montags steht Funktionsgymnastik beim Postsportverein Trier in ihrem Terminkalender, Mittwochvormittag Sitzgymnastik zu Musik in Bekond.

Das sei gut für die Koordination, sagt Kruppert, ehemalige Bankkauffrau und Leiterin der Personalabteilung der Sparkasse. Sie tut auch etwas dafür, dass andere sich regelmäßig gemeinsam bewegen können: Seit 1988 ist sie Schatzmeisterin des insgesamt 24 000 Mitglieder zählenden Eifelvereins, sie ist Vorsitzende der Ortsgruppe Trier. An den beliebten Wanderungen, von halbtags, über ganztägig und anstrengend bis hin zu mehrtägig, nimmt sie so oft es möglich ist teil, leitet auch an.

Jungen Menschen wünscht sie, dass sie sich ohne GPS auf den Weg durch die Natur machen. „Dann nimmt man die Umwelt anders wahr“, sagt die Rentnerin. Älteren Menschen, die lieber auf dem Sofa hocken statt Sportschuhe zu schnüren, rät sie, langsam anzufangen sich in der Natur zu bewegen. Mehrere Jahre hat Kruppert sich um ihre Mutter, sie wurde 99 Jahre alt, gesorgt. „Bei Wind und Wetter sind wir täglich spazieren gegangen“, sagt die Ur-Schweicherin, die seit 19 Jahren auch Stadträtin ist. Den Skiurlaub für März 2019 hat sie bereits gebucht.



Es ist nie zu spät: Das erste Mal bewusst angefangen Sport zu machen, hat Magnus Berens 1995, kurz nachdem der gelernte Maschinenbauer in Rente gegangen war und mit dem Rauchen aufgehört hatte. „Wenn man älter wird, merkt man, dass einen die Kräfte so ein bisschen verlassen“, sagt der 82-Jährige. Er erinnerte sich an die Kindheit in Konz-Karthaus, als er in der Mosel schwimmen gelernt hatte. Im ehemaligen Schwimmbad des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Trier entfachte wieder, was verschüttet war: der Spaß am Schwimmen. Seit der Schließung des Krankenhaus-Bades, fährt der Wahl-Föhrener wöchentlich zweimal nach Leiwen ins Freibad oder ins Eurostrand-Bad. Liebe Freunde hatten ihm ans Herz gelegt, wie sie selbst auch mal ein Fitnessstudio zu besuchen. „Manchmal braucht man jemanden, der einen schubst“, sagt er. Genau vor neun Jahren strampelte Berens das erste Mal auf dem Ergometer im Fitness Vital Center in Schweich. „Vorab wurde nach intensiven Gesprächen ein genauer Plan erarbeitet“ , sagt der Rentner, der schon schwere Operationen hinter sich hat und sich nun mittwochs mit einem auf ihn zugeschnittenen Zirkeltraining an Geräten fit hält. „Ich möchte nicht die ewige Jugend pachten“, sagt Magnus Berens. „Aber so lange wie möglich selbstständig leben können und niemandem zur Last fallen.“ Sport helfe ihm, sich fitter und sicherer zu fühlen. Dabei unterstützt ihn auch „so oft es geht“ seine Mittwochs-Gymnastikgruppe, sowie das Wandern mit der Donnerstagsgruppe des Föhrener Heimat- und Verkehrsvereins. Bis vor einem Jahr habe er große Wanderungen durch ganz Deutschland gemacht, erzählt er. Um die geistige Fitness zu erhalten, lernt der Senior Französisch, schreibt Geschichten, einiges kalligrafisch. Jungen Leuten empfiehlt Berens, „in einen Sportverein zu gehen“, um Körper und soziale Fähigkeiten zu trainieren. „Sport ist für mich heute nicht das das A und O, aber sehr wichtig“, sagt er, während er am Gerät Butterfly die Armmuskulatur trainiert.



Leben ist Tätigsein: Sowohl im Sommer als auch im Winter zieht Werner Zimmer aus Saarburg seine Bahnen im Wasser. Täglich, es sei denn ein anderer Termin kommt dem 67-Jährigen in die Quere, trifft man den Rentner im Saarburger Schwimmbad, je nach Saison unter freiem Himmel oder unter Dach. Er schwimme immer nonstop 45 bis 60 Minuten, sagt der ehemalige Bankkaufmann. Im vergangenen Jahr hat er insgesamt 270 Kilometer im Wasser zurückgelegt. Er steckt sich immer ein Ziel, „aber ich halte nicht krampfhaft daran fest“. In diesem Jahr würde er sich darüber freuen, wenn an Silvester die Drei vorne stehen würde, sagt der Sportler. Und: „Schwimmen ist gut für Herz und Kreislauf, alle Teile des Körpers werden bewegt.“ Bewegung trägt seiner Meinung nach ebenso zu einem Leben in Balance bei wie eine ausgewogene Ernährung.

Aber nicht nur in den beiden Schwimmbädern seiner Heimatstadt trifft man auf Werner Zimmer. Seit Jahrzehnten läuft er regelmäßig, damit er seine Kondition behält. „Zudem ist es schön, an der frischen Luft zu sein, man erlebt die Natur, hört die Vögel“, sagt der Senior.

Seit zwölf Jahren legt Zimmer das Deutsche Sportabzeichen ab, das ist ein spezieller, anerkannter Fitnesstest in mehreren Disziplinen der Leichtathletik oder wahlweise im Schwimmen. Er habe gute Ergebnisse erzielt, sagt er. Gold. Wenn Werner Zimmer Sport macht, ist er erst einmal ganz in seinem Element. Das Hinterher, mit Schwimmern oder Läufern zu sprechen, ist ihm aber auch wichtig.

„Man spricht über Sport, das Stadtgeschehen, wechselt auch mal persönliche Worte.“ Gerade in der Anfangsphase des Ruhestands, wenn ein Teilbereich des Lebens wegbreche, würden Kontakte mit Älteren und Jüngeren ein positives Gefühl geben. Sport ist für Werner Zimmer Teil seines täglichen Lebens und beschert ihm Glücksgefühle. „Leben heißt für mich auch tätig zu sein, nicht nur zu Hause rumzusitzen.“ „Leben ist Tätigsein“, sagt er.