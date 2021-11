Comedy : Kultsendung TV Total kehrt zurück – mit einer großen Änderung

Comedian Sebastian Pufpaff sitzt in der der Kulisse der Comedyshow TV Total. Der 45-Jährige wird die Sendung in Zukunft moderieren. Foto: dpa/Willi Weber

Trier/Köln Darauf haben Fans der Comedy-Show lange gewartet: TV Total ist zurück! Nach sechs Jahren wird das beliebte Format ab Mittwoch auf Pro Sieben ausgestrahlt. Durch die Sendung führt jedoch nicht Stefan Raab.

TV Total – Ein Stück Fernsehgeschichte

Lang‘ ist’s her, als die erste Sendung 1999 über die Bildschirme flimmerte, zunächst einmal pro Woche, später an vier Tagen. Das Konzept ähnelte dem einer Late Night Show: Neben der humoristischen Auseinandersetzung mit dem aktuellen Tagesgeschehen gab es Talkgäste und Auftritte für Komiker und Musiker (die Hausband „Heavytones“ durfte natürlich auch nicht fehlen).

Der Nachfolger: Sebastian Pufpaff

Wer wird nun in Stefan Raabs zugegeben große Fußstapfen treten? Das gab der Sender kürzlich bekannt: Sebastian Pufpaff, in der Fernseh-, Kabarett- und Comedywelt kein Unbekannter, wird in Zukunft am fahrbaren Pult Platz nehmen.