Kostenpflichtiger Inhalt: Weiße Weihnacht oder nicht? : TV-Wetterexperte verrät: So wird das Wetter an Weihnachten

Foto: dpa/Tom Weller

Trier Wer die Feiertage im Schnee verbringen will, muss schon in die Alpen fahren. Und wer’s warm mag, sollte nach Ägypten fliegen. Die Wetterprognosen für die Region sind durchwachsen.

Wer auf weiße Weihnachten hofft, der wird schon seit Jahren regelmäßig enttäuscht: Statt Schneeflocken rieselt’s von oben allenfalls Wassertropfen. Daran wird sich auch in diesem Jahr nichts ändern. Die Wahrscheinlichkeit, dass es über die Tage in der Region Trier schneit, liegt bei null. „Statt weiße Weihnachten gibt es grüne Weihnachten“, sagt TV-Wetterexperte Dominik Jung voraus. An Heiligabend ist danach mit Temperaturen bis maximal sieben Grad zu rechnen. „Es gibt viele Wolken, ab und zu Regen, und zur abendlichen Messe wird es wahrscheinlich trocken sein“, sagt Jung.

Am ersten und zweiten Weihnachtstag wird es nach der Prognose des Diplom-Meteorologen etwas kühler, die Temperaturen gehen auf um die sechs Grad zurück. „Es wird trüb und grau“, sagt Jung, „viele Wolken, Dunst und Nebel sind angesagt.“ Am zweiten Weihnachtstag ist es ähnlich, ab und an könnten ein paar Sonnenstrahlen zu sehen sein. Schnee und Eis sind weit und breit nicht in Sicht.

Das ist allerdings nicht ungewöhnlich: Laut Dominik Jung gab es in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten in der Region Trier im Schnitt nur alle vier Jahre weiße Weihnachten – zum letzten Mal übrigens vor neun Jahren. Damals schneite es sogar ordentlich. Selbst auf dem Trierer Petrisberg lagen stolze 18 Zentimeter Schnee.

Zurück ins hier und heute: Es sieht nicht nur über die Weihnachtstage mit Winterwetter schlecht aus, sondern den gesamten Rest des Jahres. Die Temperaturen bis Silvester liegen laut Dominik Jung zwischen sieben und neun Grad. Es bleibe wahrscheinlich ziemlich mild, dazu unbeständig. „Es gibt viele Wolken, etwas Regen, und die Sonne macht sich rar“, sagt Jung über die Aussichten in der Region bis zum Jahrewechsel.

Und auch für die ersten Januarwochen deutet nach Angaben des Experten derzeit noch nichts auf richtiges Winterwetter mit einer Schneedecke bis in die tieferen Lagen entlang der Mosel hin. „Wo soll der Wingter auch herkommen?“, fragt Dominik Jung unter Verweis auf die zu milden Temperaturen in Russland oder Skandinavien. „Überall ums uns herum ist es derzeit viel zu warm.“

Wer eine Schneegarantie haben möchte, muss laut Dominik Jung in die Hochlagen der Alpen fahren. Auf 1500 bis 2000 Metern ist es dort auch an Weihnachten weiß. Wer warme Gefilde bevorzugt, ist auf den Kanaren oder in Ägypten gut aufgehoben. Die Weihnachtstemperaturen liegen dort um die 25 Grad. Freundlich wird es auch auf Mallorca: Dort gibt es über die Feiertage Höchsttemperaturen von 19 Grad bei einem Mix aus Sonne und Wolken.