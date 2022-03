Pandemie : Über 1700 neue Corona-Fälle in der Region

ARCHIV - 17.01.2022, Hessen, Frankfurt/Main: Ein positiver Corona-Schnelltest (l) liegt auf einem Tisch neben einem Corona-Schnelltest, der schwach eine positive Linie hat. Vom Ergebnis des Corona-Tests hängt vieles ab: Ob man zur Arbeit kann, ob man als genesen gilt, ob Sportler bei Olympia starten dürfen. Immer mehr Menschen machen aber gerade die Erfahrung, dass Tests unterschiedliche Ergebnisse liefern. Wie kann das sein? (zu dpa «Widersprüchliche Befunde: Ist auf Corona-Testergebnisse noch Verlass?») Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Trier Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region ist erneut deutlich angestiegen. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen nimmt die Zahl der Infektionen wieder deutlich zu.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt erneut deutlich an. In Rheinland-Pfalz wurden am Dienstag 11.693 weitere Fälle registriert. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 1254 (nach 1199 am Vortag). Auch die Zahl der in den Krankenhäusern behandelten Covid-Patienten ist wieder gestiegen. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag am Dienstag bei 7,23.

Auch in der Region sind die Zahlen erneut sprunghaft nach oben gestiegen. 1763 Neuinfektionen wurden vom Landesuntersuchungsamt für die vier Landkreise und die Stadt Trier gemeldet. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in der Region weist der Kreis Vulkaneifel auf, mit knapp unter 2000. Laut Intensivregister wurden am Dienstag vier Covid-Patienten in der Region intensivmedizinisch behandelt.

Einen deutlichen Anstieg der Corona-Infektionen gibt es in der Region vor allem bei Jüngeren. In der Altersgruppe der unter 20-Jährigen liegt die Inzidenz in der Vulkaneifel bei über 3000. Das Gesundheitsamt Trier meldet bei den Sechs- bis Zehnjährigen eine Inzidenz von über 2500.

Entsprechend stellt sich die Lage in den Kitas und Schulen dar. Nach Angaben des Gesundheitsamtes Trier wurden allein am Dienstag in Trier und Trier-Saarburg aus 27 Kindertagesstätten, sechs Grundschulen und neun weiterführenden Schulen neue Infektionsfälle gemeldet. Landesweit galten zu Beginn der Woche 12.600 Schüler als Corona positiv. Vor Beginn der Fastnachtsferien waren es über 16.000. In der Region lag die Zahl der infizierten Schüler am Montag bei 1912.

Einen neuen Höchststand gibt es bei der Zahl der infizierten Lehrer. Mit 1896 wurden am Montag so viele positiv auf Corona getestete Lehrer im Land registriert wie noch nie. In der Region lag die Zahl bei 286.

Bislang ist geplant, dass ab Montag die Maskenpflicht in den Grund- und Förderschulen am im Unterricht wegfallen sollen. Zudem soll von da an in allen Schulen die Maskenpflicht während des Sport- und Musikunterrichts aufgehoben werden.

Ebenfalls ab 14. März soll es für Schüler nur noch zwei Corona-Tests pro Woche geben.

Auch bundesweit wird wieder ein steigendes Infektionsgeschehen beobachtet. Der Anteil der positiven PCR-Tests auf Corona hat in der vergangenen Woche ein Rekordhoch erreicht. Die sogenannte Positivrate sei innerhalb einer Woche von 45,6 auf 51,9 Prozent gestiegen und damit auf den bislang höchsten Wert seit Beginn der Pandemie, berichtete der Verband Akkreditierter Labore in der Medizin (ALM). Der Rekord hänge unter anderem mit dem „hohen Infektionsgeschehen“ zusammen, sagte ein ALM-Sprecher. Er geht von einer hohen Dunkelziffer aus.