Parteien : Überraschung im Eifelkreis: Streit junior kandidiert ebenfalls für den Landtag

Bitburg Wenn das mal keine faustdicke Überraschung ist: Der Spitzenkandidat der Freien Wähler bei der Landtagswahl, Joachim Streit, wird nicht als Direktkandidat im Wahlkreis Bitburg antreten. Das teilten die Freien Wähler auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Trotz seiner Jugend könne Jakob Streit „ungewöhnlich viel Lebenserfahrung vorweisen“, heißt es wörtlich in einer Mitteilung der Freien Wähler. So habe der Student an der Hochschule der Deutschen Bundesbank etwa ein Praktikum bei einer Bank in Luxemburg absolviert, sei zwei Monate als Volontär bei einer Stiftung in Kapstadt gewesen und habe als Küchenhilfe das Arbeitsleben in der Gastronomie kennengelernt. „Wenn ich die Sorgen und Nöte der Menschen verstehen will, muss ich dort hingehen wo diese Menschen leben und mir ein Bild machen,“ wird Jakob Streit zitiert. Über das bisherige politische Engagement des Streit-Juniors steht nichts in der Mitteilung.