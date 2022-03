Énergiepreise : Ukraine-Krieg: Sprit und Heizöl teuer wie nie - Politiker fordern Steuersenkung (Update)

Die Preise an den Zapfsäulen steigen täglich. Foto: dpa Foto: dpa/Sven Hoppe

Update Trier Autofahrer müssen Tag für Tag tiefer in die Tasche greifen. In der Region liegen die Spritpreise zum Teil über zwei Euro. Und Heizöl ist über Nacht noch teurer geworden. Der Chef der CDU-Landtagsfraktion will die Kraftstoffpreise deckeln. Unternehmen in der Region warnen vor Konjunktureinbruch aufgrund hoher Energiekosten.