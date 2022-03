Auswirkung Ukraine-Krieg : Spritpreise steigen immer weiter – auch Heizöl ist noch mal teurer geworden

Die Preise an den Zapfsäulen steigen täglich. Foto: dpa Foto: dpa/Sven Hoppe

Trier Autofahrer müssen Tag für Tag tiefer in die Tasche greifen. In der Region liegen die Spritpreise zum Teil über zwei Euro. Und Heizöl ist über Nacht noch teurer geworden. Die Landesregierung sieht den Bund in der Verantwortung für eine Entlastung der Bürger.