Krieg in der Ukraine : Flüchtlingswelle aus der Ukraine – So gut ist die Region Trier vorbereitet

Am Abend des 5. März 2022 kam ein Bus mit 40 Geflüchteten aus der Ukraine in Bitburg an. Foto: dpa/Eric Lalmand

Trier/Bitburg/Wittlich In den nächsten Tagen und Wochen werden Zehntausende Flüchtlinge in Deutschland erwartet. In Städten, Gemeinden und Aufnahmeeinrichtungen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

In Trier werden derzeit städtische Gebäude auf die Ankunft von Flüchtlingen vorbereitet. Zwar wurden der Stadtverwaltung bisher keine offiziellen Flüchtlingskontingente aus der Ukraine zugewiesen, allerdings seien schon Menschen in Trier an- und privat untergekommen. Ein Netzwerk von ehrenamtlichen Flüchtlingsbegleitern, das seit der Flüchtlingskrise 2015 aufgebaut werden konnte, kommt der Arbeit in diesen Tage zugute.

Um staatliche Unterstützung wie Verpflegung oder medizinische Versorgung zu bekommen, hat die Stadt das Anmeldeverfahren deutlich vereinfacht und bietet die Möglichkeit, große Teile per E-Mail zu erledigen. Für Trierer, die privat eine Unterkunft zur Verfügung stellen möchten, gibt es ein Kontaktformular auf der Internetseite der Stadt.

Unterkünfte im Kreis Bernkastel-Wittlich gesucht

Die Stadt Wittlich sucht derzeit in enger Abstimmung mit dem Landkreis Bernkastel-Wittlich Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine. Wie viele genau schon in der Stadt angekommen sind, lässt sich nur schwer einschätzen. „Die genaue Anzahl an geflüchteten Personen kann aber nicht beziffert werden, da Geflüchtete zuerst über private Initiativen einreisen beziehungsweise eingereist sind und sich gegebenenfalls erst später bei den Behörden melden“, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Erste Erfolge im Kreis Trier-Saarburg

Der Kreis Trier-Saarburg koordiniert Hilfe und leitet die aktuellen Erkenntnisse weiter ans Land Rheinland-Pfalz. So werden beispielsweise aktuell über die Sozialverbände Menschen mit ukrainischen Sprachkenntnissen gesucht, sowohl Ehrenamtliche als auch professionelle Dienste und Dolmetscher in den Ausländerbehörden, die bei Sprachbarrieren helfen können. Wer privat Wohnraum zur Verfügung stellen möchte, sollte sich an die Verwaltungen und einzelnen Verbandsgemeinden (VG) wenden.

Wie Pressesprecherin Susanne Nenno vergangene Woche mitteilte, bereite man sich in der VG Konz auf die Flüchtlingsaufnahme vor und suche passende Unterkünfte. Mit positiven Ergebnissen: Laut Hermann Feilen vom Fachbereich Soziales der Verbandsgemeindeverwaltung haben sich Eigentümer von Wohnungen und Häusern bereit erklärt, Menschen aus der Ukraine vorläufig aufzunehmen – und zwar so viele, dass „mehr als 130 Flüchtende aus der Ukraine untergebracht werden können“.

Keine Minute zu früh, denn in Konz sind am Montag die ersten 22 Flüchtlinge eingetroffen. Weitere Unterkünfte für Kriegsflüchtlinge gibt es sowohl in der Stadt Konz als auch in Obermennig und Kommlingen.

In der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell wird aktuell geprüft, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Im Gespräch sind ein Gebäude im Blümchesfeld und die Famo-Kaserne in Beurig, die ausgebaut und eingerichtet werden könnten (wir berichteten). In Mandern haben die örtlichen Vereine fünf Häuser für etwa 35 Menschen bezugsfertig gemacht. Ein Dolmetscher wurde bereits organisiert. Nach einer Anmeldung bei der Saarburger Verwaltung sollen die Flüchtlinge dann von dort aus verteilt werden, 53 sind bereits gemeldet.

Große Hilfsbereitschaft im Eifelkreis

In der VG Bitburger Land ist die Hilfsbereitschaft ebenfalls groß. Wie das Sozialamt meldet, kamen bereits Wohnungsangebote zur Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen aus Bettingen, Badem und Wißmannsdorf. „In Seffern, Oberkail, Wolsfeld oder auch anderen Ortsgemeinden wurden Initiativen und Netzwerke gebildet, um die Hilfebedürftigen mit Sach- und Geldspenden in der Ukraine, aber auch hier in unserer VG unterstützen zu können“, sagt Leiterin Daniela Kreutz-Spilles, und hofft weiterhin auf Angebote. Denn ob der Platz reichen wird, ist noch nicht abzusehen. Auch andere Fragen müssen in den nächsten Tagen geklärt werden, zum Beispiel wie es mit der Krankenhilfe aussieht oder ob psychologische Unterstützung notwendig ist. Bisher sind etwa 50 Flüchtlinge im Eifelkreis angekommen.

Wenn es keine Wohnung gibt, ist die erste Anlaufstelle die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Trier. Das teilte die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm am Dienstag mit. Des Weiteren werden noch private Räumlichkeiten gesucht: Anmeldungen nehmen die Sozialämter der Verbandsgemeindeverwaltungen bzw. die Stadtverwaltung Bitburg entgegen.

Die Aufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz wurden aufgestockt

Die Aufnahmekapazität in den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (Afa) in Rheinland-Pfalz mit den Standorten in Trier, Bitburg, Hermeskeil, Kusel und Speyer wurde auf insgesamt 4000 Plätze aufgestockt, wie die Staatskanzlei am Dienstag bekannt gab. Laut Information der Deutschen Presse-Agentur haben die Einrichtungen seit Kriegsbeginn am 24. Februar mindestens 626 Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Die Zahl der Flüchtlinge, die privat in Rheinland-Pfalz aufgenommen wurden, ist nicht bekannt.