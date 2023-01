Trierer Völkerrechtlerin erklärt : Wie weit kann Deutschland gehen, ohne Kriegspartei zu werden?

Trier Wird Deutschland mit der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine nicht schon zur Kriegspartei? Die Trierer Völkerrechtlerin Birgit Peters hat auf solche Fragen klare Antworten.

Für die Befreiung ihrer von Russland besetzten Gebiete setzt die Ukraine nicht nur auf Kampfpanzer aus Deutschland, den USA und anderen Staaten. Zur Unterstützung einer geplanten Offensive fordert sie auch Kampfjets vom Westen. Doch wie weit kann, wie weit darf die militärische Unterstützung des Westens für die Ukraine gehen, ohne dass Deutschland oder die Nato Kriegspartei werden? Dazu äußert sich die Völkerrechtsexpertin Birgit Peters im Interview mit unserem Redakteur Bernd Wientjes.

Birgit Peters, Jahrgang 1978 studierte Jura in Berlin und Trier.Von 2003 bis 2004 erwarb sie den Master of Laws mit dem Schwerpunkt Völkerrecht am King’s College London. Seit Oktober 2020 ist sie Professorin für Öffentliches Recht, insbesondere Völkerrecht und Europarecht an der Universität Trier. Foto: Birgit Peters

Deutschland hat sich nach zähem Ringen, dazu entschlossen, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Hat sich dadurch die Rolle Deutschlands in dem Krieg mit der Zusage geändert?

BIRGIT PETERS Nein. Für die Rolle Deutschlands im Ukraine-Krieg gilt allein: Die Aggression Russlands gegen die Ukraine verletzt das völkerrechtliche Gewaltverbot. Das ist unstrittig und auch international vielfach bestätigt worden. Die Verteidigung der Ukraine gegen die Aggression Russlands ist völkerrechtlich gerechtfertigt. Wird ein Staat von einem anderen Staat angegriffen, so kann dieser sich nach Artikel 51 der UN-Charta selbst verteidigen.

Was bedeutet das konkret?

PETERS Konkret bedeutet dies, dass die Ukraine nun ihrerseits (Waffen-)Gewalt anwenden darf, um den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands zu stoppen. Das geschieht derzeit.

Ist aber durch die UN-Charta auch abgedeckt, dass andere Staaten einem angegriffenen Staat aktiv zur Seite stehen können?

PETERS Die UN-Charta sieht auch die kollektive Selbstverteidigung vor. Wird ein Staat völkerrechtswidrig angegriffen, können alle anderen Mitglieder der UN ihm zur Seite springen und ihn in seinem Kampf gegen den Aggressor unterstützen. Die Charta ermächtigt die übrigen Mitglieder also sogar zur Gewaltanwendung gegenüber dem Angreifer beziehungsweise Aggressor.

Was bedeutet das konkret für Deutschland?

PETERS Nach diesem Recht dürfte Deutschland also in den russisch-ukrainischen Konflikt mit eigenen Truppen militärisch eingreifen und die Ukraine militärisch unterstützen, ohne dass dies wiederum ein Recht Russlands darauf begründen würde, die Bundesrepublik anzugreifen. Eine kollektive Verteidigung der Ukraine findet derzeit aber nicht statt. Kein Staat beteiligt sich mit eigenem Militär aktiv an dem Konflikt.

Aber die Staaten liefern Waffen und Munition an die Ukraine. Kann das auch bereits als kollektive Selbstverteidigung aufgefasst werden?

PETERS Waffenlieferungen allein können nicht als kollektive Selbstverteidigung verstanden werden, da diese üblicherweise mit dem Einsatz von militärischer Gewalt einhergeht. Waffenlieferungen stellen vielmehr eine Unterstützung der Ukraine in ihrer individuellen Selbstverteidigung gegen Russland dar.

Deckt das Völkerrecht Waffenlieferungen an einen sich im Krieg befindenden Staat ab?

PETERS Geht es darum, ob die Waffenlieferungen völkerrechtlich erlaubt sind, so lässt sich sagen: Da das Völkerrecht in Artikel 51 der UN-Charta noch weitergeht und anderen sogar den Einsatz von Truppen gegen den Aggressor erlaubt, ist es völlig unproblematisch, wenn zur Unterstützung allein Waffen geliefert werden. Deutschland kann demnach jede erlaubte Waffengattung und Art an die Ukraine liefern, ohne damit selbst gegen das Gewaltverbot zu verstoßen.

Wird Deutschland damit nicht aber zur Kriegspartei?

PETERS Der Begriff der Kriegspartei ist irreführend und ungenau. Bei der Frage nach dem Ob des Eingreifens in den Ukraine-Konflikt spielt er keine Rolle. Für dieses ist allein entscheidend, ob die Aggression Russlands gegen die Ukraine gegen das Völkerrecht verstößt und ob die Ukraine sich völkerrechtlich gerechtfertigt gegen die Gewaltanwendung verteidigen kann und Drittstaaten wie Deutschland danach rechtmäßig die Ukraine unterstützen können. Der Begriff der ‚Konfliktpartei‘ wird in den Regeln über das Wie der Beteiligung an einem Konflikt, also den Genfer Konventionen, relevant. Sie bestimmen die Anforderungen an eine tatsächliche, aktive militärische Beteiligung eines Staates mit Waffengewalt oder in vergleichbarer Weise in einem bewaffneten Konflikt. Dieser Punkt ist derzeit hypothetisch, da sich ja gerade kein Staat derart am Ukraine-Krieg beteiligt.

Würde sich die Lage ändern, wenn nach der Zusage für die Lieferung von Kampfpanzern nun auch noch Kampfjets geliefert würden?